Charles III et Camilla tout sourire : sortie sereine et remarquée à la messe, en espérant un miracle

Les temps sont durs pour le roi Charles III d'Angleterre et la reine consort Camilla Parker Bowles. Alors qu'il devrait être l'homme le plus heureux du monde à l'approche de son couronnement le 6 mai 2023, le fils d'Elizabeth II connait de nombreux problèmes à cause de son fils cadet le prince Harry.

Auteur du livre Spare paru depuis le 10 janvier dernier, le mari de Meghan Markle y évoque de nombreux conflits et tensions au sein de la famille royale, qui tente tant bien que mal de garder une image lisse et irréprochable depuis des décennies. Hors de question que la réputation des Windsor ne pâtisse des mémoires du prince Harry pour le roi Charles III, qui garde (en tout cas en apparence), une mine des plus réjouies.

Photographié le 15 janvier 2023 à Crathie Kirk, près de Balmoral, pour assister à un service religieux dominical, le futur roi et son épouse sont apparus tout sourire dans leur Audi flambant neuve. Aucune trace d'inquiétude ou de tristesse pour le couple royal qui garde la face jusqu'au bout devant les photographes.

Etes-vous blessé par les piques d'Harry ?

Lors d'une précédente sortie publique dans l'Aberdeenshire, quelques jours après la parution des mémoires d'Harry, Charles III avait été interpellé par de nombreux journalistes tentant de connaitre son état d'esprit vis-à-vis de son cadet. "Sire, êtes-vous blessé par les piques du livre [de Harry]?", avait ainsi lancé une journaliste au futur roi sur une vidéo publiée sur Sky News. Imperturbable, le fils du prince Philip n'a pas daigné répondre à la journaliste.

Pour rappel, Charles III envisage d'organiser une entrevue entre ses fils, le prince William et le prince Harry, avant son couronnement. Craignant que leur brouille ne devienne une "distraction" lors de cette journée historique, le souverain va tout faire pour régler le différend avec le prince Harry "d'ici avril" selon une source citée par le Sunday Times. "Il va falloir que toutes les parties soient flexibles, mais c'est possible, c'est réparable", estime une source proche du palais, "Le roi a besoin d'avoir la voie dégagée avant le couronnement".