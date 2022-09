Charles III : quelle date pour son couronnement ? Tout ce qui attend le nouveau roi...

Monarque la plus célèbre de la planète, la reine Elizabeth II est morte à 96 ans ce jeudi 08 septembre 2022, dans sa résidence écossaise de Balmoral, ouvrant une nouvelle ère pour la couronne britannique à laquelle elle avait dédié sa vie. "La reine est morte paisiblement à Balmoral cet après-midi. Le Roi et la Reine consort resteront à Balmoral ce soir et retourneront à Londres demain", a indiqué le palais de Buckingham dans un bref communiqué.

La disparition de la souveraine, dont l'état de santé s'était dégradé depuis un an, a suscité une immense émotion au Royaume-Uni et dans le monde. Son fils et héritier, arrivé très rapidement à son chevet avec son épouse Camilla, accède au trône à 73 ans, avec le nom de Charles III. Ce dernier a exprimé sa "très grande tristesse" dans un communiqué.

Si la reine Elizabeth II avait tout soigneusement organisé pour ses obsèques, suivant le protocole établi pour couvrir la période de deuil national de dix jours, le roi Charles III rentre lui aussi dans un processus très millimétré.

Demain, vendredi 9 septembre, le fils endeuillé de la reine Elizabeth sera proclamé roi. La toute première étape protocolaire le concernant. Dès ce soir, il quitte Balmoral pour rejoindre l'Angleterre et Londres. La proclamation se déroulera lors du Conseil d'accession, qui se réunit après la mort d'un souverain au palais Saint James à Londres. Quarante et un coups de feu seront tirés pour l'occasion dans Hyde Park, au coeur de Londres. Sa femme, Camilla, sera également désignée reine consort, comme demandé par Elizabeth II en février 2022.

Si les prochains jours et prochaines semaines seront consacrés à Elizabeth II, ses obsèques en point final du deuil national, le prince Charles ne sera couronné avant plusieurs semaines ou mois. "Quand Elizabeth II est devenue reine après la mort de son père le 6 février 1952, son couronnement n'a eu lieu que le 3 juin l'année suivante", rappelle Inews. De quoi laisser "suffisamment de temps pour pleurer la mort du précédent souverain".