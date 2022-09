"Une profonde émotion" : Les stars et politiques pleurent la mort d'Elizabeth II

Monarque la plus célèbre de la planète, la reine Elizabeth II est morte jeudi à 96 ans dans sa résidence écossaise de Balmoral, ouvrant une ère incertaine pour la couronne britannique à laquelle elle avait dédié sa vie. La reine est décédée "paisiblement" jeudi après-midi, a annoncé le Palais de Buckingham. Les drapeaux ont été mis en berne au dessus du palais et God Save the Queen joué sur la BBC.

La disparition de la souveraine, dont l'état de santé s'était dégradé depuis un an, était assurée de susciter une immense émotion au Royaume-Uni et dans le monde. Et elle n'a pas tardé à se faire ressentir.

Le président de la République Emmanuel Macron a rapidement rendu hommage à "l'amie de la France". L'ancien chef de l'Etat Nicolas Sarkozy a fait part de sa "profonde émotion", tandis que François Hollande a salué une "personnalité exceptionnelle" dans sa story Instagram. La maire de Paris Anne Hidalgo a annoncé que la Tour Eiffel serait éteinte ce soir en hommage à la reine Elizabeth.

Le président américain Joe Biden a salué "une femme d'Etat d'une dignité et d'une constance incomparables", estimant dans un communiqué que la reine défunte était "plus qu'une monarque. Elle incarnait une époque." Le pape, "profondément attristé", dit prier pour Elizabeth II et Charles III.