Charles (Les Ch'tis), -16 kilos : perte de poids bluffante, après la chirurgie esthétique !

Durant plusieurs saisons des Ch'tis, Charles, en compagnie de ses camarades Gaëlle, Jordan, Tressia ou encore Adixia, a fait les beaux jours de W9. Aujourd'hui, il s'est retiré du petit écran et se consacre à son activité de DJ et à sa vie de papa qu'il partage sur les réseaux sociaux. C'est un nouvel homme, tant mentalement que physiquement puisqu'il s'affiche très aminci !

Lundi 26 avril 2021, en story sur Instagram, Charles répond aux questions de ses plus de 370 000 followers. De nombreux thèmes sont abordés. Son activité, un possible retour à la télévision ou encore sa perte de poids impressionnante. Alors que beaucoup ont remarqué sa nouvelle silhouette bien affinée, l'ancien candidat de télé-réalité révèle s'être délesté de 16 kilos au total !

Charles (Les Ch'tis) très aminci, quatre ans après la chirurgie

Une perte de poids qu'il doit certainement à une alimentation saine et équilibrée, ainsi qu'à des séances de sport. Toutefois, Charles indique qu'en pleine crise sanitaire liée à la Covid-19, les salles de sport étant fermées, il a fait une pause dans ses entraînements. Mais il assure reprendre la musculation "bientôt, dès que ça rouvre".

Rappelons qu'en octobre 2017, ce papa d'une petite fille de 3 ans dont il n'est pas le père biologique révélait avoir eu recours à la chirurgie esthétique pour mincir. En effet, il évoquait une liposuccion. "J'ai refait mon ventre", confiait-il à nos confrères de Non Stop Reality. Une opération mûrement réfléchie, surtout que Charles ne se sentait plus à l'aise dans son corps. "J'étais complexé, j'avais pris pas mal de poids depuis Les Ch'tis. Je m'étais un peu laissé aller entre les restos et les sorties. Du coup, c'est vrai que j'avais perdu confiance en moi... Là, ça va mieux ! Là, ça y est, je suis au top !", assurait-il.