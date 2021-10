Charles (Les Ch'tis) se dévoile très aminci : ses fans le félicitent

Déjà au mois d'avril, Charles indiquait avoir perdu beaucoup de poids lors d'une session question/réponse sur Instagram, et plus précisément 16 kilos au total. Un résultat qu'il doit à son alimentation saine et à sa reprise du sport. Rappelons tout de même qu'en 2017, il révélait avoir eu recours à la chirurgie esthétique pour gommer un gros complexe. Il avait alors opté pour une liposuccion. "J'ai refait mon ventre", reconnaissait-il pour nos confrères de Non Stop Reality. Et d'expliquer : "J'étais complexé, j'avais pris pas mal de poids depuis Les Ch'tis. Je m'étais un peu laissé aller entre les restos et les sorties. Du coup, c'est vrai que j'avais perdu confiance en moi... Là, ça va mieux ! Là, ça y est, je suis au top !"