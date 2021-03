Charles Ollivon, capitaine du XV de France : qui est Julia Livia, sa charmante compagne ?

En costume bleu marine pour ce grand jour, Charles a depuis renfilé son maillot de rugby. Le joueur a aussi retrouvé les pelouses et le ballon oval après avoir contracté la Covid-19 en février, lors d'une flambée de cas positifs au sein de l'équipe de France. Des soupçons pesaient sur le sélectionneur Fabien Galthié, comme étant la source de cette vague de contamination.

Le scandale passé, Ollivon et ses partenaires sont plus motivés que jamais pour remporter cette édition du tournoi des Six Nations. "C'est vraiment un match particulier, ils viennent chercher le Grand Chelem à Paris. Le contexte n'a rien à voir avec les matches de l'an dernier joués contre eux. On est aussi dans la course pour remporter le Tournoi, donc le match sera différent je pense", a expliqué le capitaine à L'Équipe concernant la rencontre face aux Gallois. Dans un Stade de France sans spectateur, la France fera tout pour s'imposer à domicile.