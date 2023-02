Charlie Bruneau maman : son fils a bien grandi, un adorable garçon aux cheveux blonds comme les blés

Maman depuis le 10 mai 2020 d'un petit garçon, Charlie Bruneau est toujours restée très discrète concernant son enfant et n'a jamais dévoilé son visage ni même son prénom. C'est à l'occasion du Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez, le 17 janvier 2020, qu'elle avait officialisé sa grossesse en apparaissant avec un ventre arrondi. Quelques mois plus tard, elle avait confié aux journalistes d'Ici Paris qu'elle allait se marier avec Jean-Baptiste Pouilloux, rencontré sur les plateaux de tournage d'En famille.

"365 jours, 8760 heures ... une révolution quoi. #love #mysonshine #husbandandwife", avait-elle partagé le 10 mai 2021 en légende d'un cliché d'une promenade en famille dans les bois. Sur la photographie, on découvrait l'actrice et son époux tenir la main de leur enfant, adorable habillé avec un imperméable jaune et de minuscules baskets Stan Smith. "Happy birthday au petit chou", "Wouuuuouuuu dejaaaaaaa joyeux anniversaire aux petit choux", "Très belle photo merci chère Charlie", "Happy birthday little boy", pouvait-on lire en commentaires.