Charlie Bruneau (Crimes parfaits) : Rares photos de son mari Jean-Baptiste dont elle est folle amoureuse

Charlie Bruneau est à retrouver ce soir sur France 3 dans deux épisodes inédits de Crimes parfaits. L'occasion de se pencher sur le couple qu'elle forme avec le réalisateur Jean-Baptiste Pouilloux. Un homme discret, avec qui elle a déjà collaboré sur quelques épisodes de la mini-série En Famille, dans laquelle elle incarne la pétillante Roxane, une mère qui se retrouve à un moment donné célibataire. Un statut qui ne fait donc pas partie de son quotidien en dehors des plateaux de tournage.

Les deux tourtereaux filent le parfait amour depuis plusieurs années, et s'étaient même dits "oui" pour la vie, le 22 août 2020 au coeur du Château Saint-Victor-la-Coste, dans le sud de l'Hexagone. Quelques mois plus tôt, ils devenaient parents ensemble d'un enfant qui a pointé le bout de son nez en pleine pandémie de la Covid-19. "Paradoxalement, le confinement a été magique. J'ai pu me consacrer à cette fin de grossesse puis à cette naissance. Or, quand on s'occupe d'un nourrisson, le temps est comme distendu", confiait-elle au journal La Provence le 27 juillet de cette même année.

De grands films à son actif

Quand bon lui semble, Charlie Bruneau n'hésite pas à mettre son couple sur le devant de la scène, sur son compte Instagram. Mais cela reste occasionnel, les deux amoureux mettant un point d'honneur à préserver leur vie privée.