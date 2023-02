Diaporama : Charlie Bruneau maman : son fils a bien grandi, un adorable garçon aux cheveux blonds comme les blés

1 / 11 Charlie Bruneau maman : son fils a bien grandi, un adorable garçon aux cheveux blonds comme les blés

2 / 11 Rendez-vous avec Charlie Bruneau, qui joue dans la série "En famille" sur M6 et dans "Meurtres à Porquerolles" sur France 3, lors de la 24ème édition du Festival des Créations TV de Luchon. © Christophe Aubert via Bestimage © BestImage, Christophe Aubert via Bestimage

3 / 11 Charlie Bruneau a épousé son compagnon Jean-Baptiste Pouilloux - Instagram, août 2020 © Instagram, charliebruneau

4 / 11 Charlie Bruneau dévoile pour la première fois une photo de son enfant - Instagram © Instagram, charliebruneau

5 / 11 Charlie Bruneau avec son compagnon Jean-Baptiste, le 4 mai 2020, sur Instagram © Instagram, charliebruneau

6 / 11 Charlie Bruneau (actrice) - au village (Jour 5) lors des Internationaux de France de Tennis de Roland Garros 2022. Paris, le 26 mai 2022. © Bertrand Rindoff Petroff / Bestimage © BestImage, Bertrand Rindoff Petroff / Bestimage

7 / 11 Charlie Bruneau - Photocall du défilé de mode Haute-Couture Julien Fournié à la Salle Gaveau lors de la Fashion Week Printemps-été 2023 de Paris, France, le 24 janvier 2023. © Christophe Clovis/Bestimage © BestImage, Christophe Clovis/Bestimage

8 / 11 Théma - Les amoureux de Roland Garros - Charlie Bruneau et son compagnon Jean Baptiste Pouilloux en tribunes lors des Internationaux de France de tennis de Roland Garros à Paris, France, le 26 mai 2022. © BestImage

9 / 11 Rendez-vous avec Charlie Bruneau, qui joue dans la série "En famille" sur M6 et dans "Meurtres à Porquerolles" sur France 3, lors de la 24ème édition du Festival des Créations TV de Luchon. Le 9 février 2022 © Christophe Aubert via Bestimage © BestImage, Christophe Aubert via Bestimage

10 / 11 Rendez-vous avec Charlie Bruneau, qui joue dans la série "En famille" sur M6 et dans "Meurtres à Porquerolles" sur France 3, lors de la 24ème édition du Festival des Créations TV de Luchon. Le 9 février 2022 © Christophe Aubert via Bestimage © BestImage, Christophe Aubert via Bestimage