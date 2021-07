Charlie Bruneau maman : un an après la naissance de son fils elle se confie enfin

Le 10 mai dernier était un grand jour pour Charlie Bruneau. La comédienne de 41 ans fêtait le tout premier anniversaire de son fils dont le prénom est toujours inconnu. Pour l'occasion, la star de la pastille humoristique En Famille (M6) partageait un inédit portrait de famille avec son mari réalisateur Jean-Baptiste Pouilloux et leur bambin lors d'une balade en forêt. Un coup d'oeil dans sa vie privée d'une grande rareté. En effet, Charlie Bruneau s'était déjà bien gardée de s'exposer pendant sa grossesse et elle aura mis plusieurs semaines a annoncé timidement la naissance de son enfant sur ses réseaux sociaux.

Alors forcément, ses confidences sur sa nouvelle vie de maman débutée en pleine crise sanitaire ne passent pas inaperçues. C'est dans les colonnes de La Provence que Charlie Bruneau a pris la parole à ce sujet, se souvenant d'une parenthèse enchantée au beau milieu d'une ambiance morose. "Paradoxalement, le confinement a été magique. J'ai pu me consacrer à cette fin de grossesse puis à cette naissance. Or, quand on s'occupe d'un nourrisson, le temps est comme distendu", a-t-elle déclaré. Cette entrée dans le monde de la maternité a d'autant plus été spéciale que l'ex-partenaire de jeu de Tarek Boudali n'a pas eu à retrouver le chemin des plateaux de tournage dans l'urgence. "J'ai eu des rythmes plus souples. Cela a été pour moi une période de grande liberté", s'est-elle réjouie.

Rappelons que c'est en janvier 2020 que Charlie Bruneau a officialisé sa grossesse lors du Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez. Elle était alors apparue à une projection le ventre bien arrondi. Au mois de juin suivant, la jolie blonde a fait savoir que son bébé avait bien pointé le bout de son nez en partageant une photo de ses petits pieds.