Charlize Theron et sa mère aux Oscars 2020: robe fendue et collier spectaculaire

En compétition pour le prix de la Meilleure actrice, suite à sa performance dans le film Scandale, Charlize Theron était attendue avec impatience sur le tapis rouge des Oscars 2020. Le 9 février, l'actrice a bel et bien répondu présent pour la 92e édition de cette prestigieuse cérémonie, organisée cette année encore au Dolby Theater de Los Angeles.

Egérie de la maison parisienne depuis maintenant seize ans, c'est bien sûr habillée en Dior haute couture que la star a fait une arrivée remarquée sur le red carpet. L'épaule négligemment dénudée, une jupe fendue remontant jusqu'en haut de la cuisse, la taille marquée... La robe en soie noire sur-mesure imaginée par Maria Grazia Chiuri est tout aussi élégante que sensuelle.

Côté accessoires, l'actrice a complété son look d'un remarquable collier signé Tiffany & Co. Une pièce issue de la collection automne 2020, qui compte plus de 160 diamants et un large diamant de taille marquise de plus de 21 carats. Impossible de dire pour le moment si cette tenue a battu le record du look le plus cher jamais porté aux Oscars, détenu depuis 2014 par Cate Blanchett.