Charlize Theron revient sur la nuit où sa mère a tué son père

En pleine promo pour Scandale, qui sera sur les écrans français le 22 janvier 2020, Charlize Theron est revenue sur l'assassinat de son père par sa mère, en état de légitime défense et après avoir été victime de violences conjugales.

Dans une interview accordée à NPR, elle est revenue sur le concept de "famille toxique". "Mon père était un homme très malade. Mon père a été un alcoolique toute ma vie...", confie-t-elle à la journaliste. "La situation était assez désespérée, notre famille était coincée dans cette situation. Et vivre avec quelqu'un de dépendant rend la vie quotidienne imprévisible, c'est quelque chose qui marque pour la vie, bien plus que l'évènement traumatisant qui s'est passé cette nuit-là."

L'actrice de Tully avoue avoir grandit dans une "famille incroyablement toxique" et, bien qu'elle "espère que ce qui c'est passé cette nuit ne se soit jamais produit", elle a pris assez de recul pour comprendre que les choses dégénèrent "quand on ne cherche pas la racine des problèmes".

Un soir, le père de Charlize Theron rentre ivre, après avoir passé la nuit dehors à boire. "Tellement ivre, qu'il n'aurait pas du pouvoir marcher avec une arme", dit-elle. Apeurées, elle et sa mère se barricadent dans une chambre, adossées contre la porte pour que le père n'entre pas. Il pousse, elles résistent. Puis, le père de Charlize Theron recule d'un pas et tire trois balles sur la porte. "Aucune des balles ne nous a atteinte, c'était un miracle." En état de légitime défense, sa mère tire à son tour une balle fatale.

L'actrice oscarisée n'a pourtant aucune honte à parler de ce terrible épisode de sa vie. Elle-même maman de deux enfants, August et Jackson, elle veut informer le plus grand nombre. "La violence domestique, ce genre de violence qui se produit au sein même d'une famille est quelque chose dont il faut parler. Je n'ai pas honte d'en parler parce que plus on en parle, moins on se sent seul à être dans cette situation."

Le prochain film de l'actrice, Scandale, est consacré aux accusations de harcèlement sexuel dont Roger Ailes, ancien PDG de la chaîne télévisée américaine Fox, a fait l'objet. Dans la réalité, ses victimes présumées, des journalistes employées par la Fox, avaient brisé l'omerta et poussé l'homme à démissionner. Roger Ailes est mort le 18 mai 2017. Elle partage l'affiche avec Nicole Kidman et Margot Robbie.