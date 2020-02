Oscars 2020 : Renée Zellweger triomphe en fille d'immigrés et tacle Donald Trump

Ce sont deux belles âmes réunies en une qui ont tenu la récompense de la meilleure actrice, le dimanche 9 février 2020 lors de la 92e cérémonie des Oscars : Renée Zellweger a surpassé les autres nommées, Scarlett Johansson – pour Marriage Story –, Saoirse Ronan – Les filles du Docteur March –, Charlize Theron – Scandale – et Cynthia Erivo – Harriet –, avec son incarnation de l'iconique Judy Garland dans le film Judy de Rupert Goold. Une occasion en or pour la comédienne de remercier ses proches, mais également de dédier quelques mots bien sentis au 45e président des Etats-Unis Donald Trump - lui et ses lois excluantes . "Merci à mes camarades immigrés qui sont venus jusqu'ici pour vivre leur rêve américain", a-t-elle déclaré avant d'ajouter, brandissant la statuette en l'air : "Qu'est-ce que vous en dites ?"

Il faut dire que certain propos du dirigeant américain sont insupportables pour Renée Zellweger, dont la mère – Kjellfrid Irene – est norvégienne et le père – Emil Erich – est suisse. Dans les années 1960, le couple a décidé de s'expatrier outre-Atlantique et a offert à sa fille la vie, la carrière qu'on lui connaît. C'est la deuxième fois, d'ailleurs, que la comédienne repart avec une statuette en or sous le coude. En 2004, elle avait remporté l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour avoir participé à Retour à Cold Moutain, d'Anthony Minghella. Elle avait également été nommée au cours des années précédentes pour Bridget Jones et Chicago.

Judy Garland n'a pas eu droit à cet honneur

Plutôt discrète au cinéma depuis la fin de la saga inspirée des livres d'Helen Fielding, Renée Zellweger a fait un retour très remarqué dans la série What/If.

Le 26 février 2020, c'est au cinéma, dans Judy, que la comédienne excellera. "Je viens de passer l'année à célébrer Judy Garland à travers les générations, les cultures, a-t-elle expliqué. C'était un bon rappel du fait que ce sont nos héros qui nous unissent, qui nous poussent à donner le meilleur de nous-même. Quand nous les regardons ensemble, nous sommes d'accord, et c'est ça qui compte. Nous sommes d'accord à propos de nos professeurs, de nos courageux citoyens en uniforme, de nos pompiers. Ils nous rappellent que nous sommes un peuple uni. Judy Garland n'a pas eu droit à cet honneur, mais ce moment est la continuité de son héritage. Miss Garland, vous faites partie de ces héros qui nous unissent et nous définissent. Cette récompense est pour vous." Le message est passé...