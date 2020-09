Charlize Theron, maman comblée : rare photo avec ses filles

Alors qu'elle était en tournée de promotion pour le film Netflix The Old Guard, en juillet dernier, la star s'était tout de même laissée aller à quelques confidences sur son rôle de maman auprès du magazine People. L'ex-compagne de Sean Penn avait expliqué avoir eu "une conversation très difficile" avec ses filles adoptives sur le mouvement Black Lives Matter et les injustices raciales, qui font l'actualité aux Etats-Unis depuis plusieurs mois. "Elles voulaient tellement être proactives, 'Maman, qu'est-ce-qu'on fait ? Comment on change ça ?' Avec le désir de faire des pancartes et d'aller manifester, elles ont encore leurs affiches dans la voiture. Et quand elles voient les manifestants sur la route, elles disent : "Maman, klaxonne. Klaxonne, maman. Klaxonne. Il y a un réel sentiment de fierté."

Déjà en 2019, lors d'une interview accordée à l'émission anglaise The Graham Norton Show, Charlize Theron avait souligné l'importance de célébrer les origines de ses filles : "Je leur ai appris un peu d'afrikaans [la langue germanique issue du néerlandais, parlée en Afrique du Sud, NDLR], mais c'est une langue remplie d'une histoire très conflictuelle, avait-elle expliqué. J'élève deux magnifiques filles noires et fières, et je veux qu'elles se trouvent sans nécessairement leur imposer mes ancêtres."