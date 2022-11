Charlotte Casiraghi épouse rassurante avec Dimitri Rassam, lors d'une grande première pour le fils de Carole Bouquet

Le 19 novembre 2022, Charlotte Casiraghi a passé de tendres moments avec son épouxDimitri Rassam, son frère Andrea et sa belle-soeur Tatiana Santo Domingo. Papa d'Alexandre dit Sacha (9 ans), d'India (7 ans) et de Maximilian (4 ans), le frère de Charlotte et Pierre Casiraghi s'est rendu sur le Rocher pour la grande fête nationale monégasque, lui qui est installé à Londres depuis neuf ans avec les siens. Discret, ce choix de vie Outre-Manche a été influencé par son envie de rester loin des tabloïds monégasques et son désir d'anonymat que lui permet l'Angleterre.

Le petit-fils deGrace Kelly et Rainier III portait un smoking traditionnel à revers satiné avec chemise à plastrons plissés et boutons studs. Son épouse d'origine colombienne a opté quant à elle pour une robe en velours noir. Composée d'un large décolleté, sa robe est décorée de plusieurs broches féériques : deux étoiles et une lune colorées et serties de strass. Très engagée dans diverses actions caritatives, Tatiana a par ailleurs récemment créé la marque Muzungu Sisters, une ligne de mode prônant des pratiques éthiques. La robe choisie pour cette soirée au Grimaldi Forum est d'ailleurs peut-être une création de sa propre marque.

De son côté, Charlotte Casiraghi a choisi une robe brodée aux tonalités rouges carmin et bordeaux de la maison de Haute-Couture Chanel, dont elle est l'ambassadrice depuis 2021. Côté make-up, elle porte un maquillage nude et a rehaussé sa bouche charnue d'un gloss rouge délicatement brillant.