Charlotte de Cambridge : Son parrain marié à sa maîtresse d'école !

Nouveau mariage du côté de la famille royale ! Après la princesse Beatrice et son compagnon Edoardo Mozzi, le meilleur ami du prince William et parrain de sa fille, la princesse Charlotte, a épousé la maîtresse de la fillette. Charlotte devait être demoiselle d'honneur, une obligation qu'elle n'a pas pu honorer à cause du coronavirus.

Anniversaires, mariages, vacances... De nombreux projets ont été reportés ou annulés à cause de la pandémie. Thomas van Straubenzee et Lucy Lanigan-O'Keeffe ont bravé le Covid-19 en maintenant leur union. L'heureux événement a eu lieu le 24 juillet 2020 à la Chelsea Old Church (la vieille église de Chelsea), à Londres. Seuls les mariés, leurs parents et frères et soeurs respectifs y ont assisté, conformément à l'interdiction des larges rassemblements toujours en vigueur.

La princesse Charlotte a ainsi été privée du mariage son parrain et de son maîtresse de l'école Thomas' Battersea. La fillette de 5 ans devait être une des demoiselles d'honneur de la cérémonie.