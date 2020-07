Mariage de Beatrice d'York : lune de miel modeste dans le Sud de la France

Anniversaires, mariages, remises de diplômes... Le coronavirus et de l'interdiction de rassemblement ont privé les stars d'heureux événements. Beatrice d'York a bravé la pandémie en épousant Edoardo Mapelli Mozzi en petit comité. Le couple profite désormais d'une lune de miel, modeste, dans le Sud de la France.

L'info est signée Mail on Sunday, l'édition dominicale du Daily Mail. Le tabloïd révèle que Beatrice d'York et son époux Edoardo ont quitté l'Angleterre et posé leurs valises dans le Sud de la France pour leur lune de miel. Les mariés partis en road trip et ont été surpris en voiture par un touriste.

"C'était une telle surprise de les voir. Edo était au volant et ils étaient comme n'importe quel couple profitant de la route", a-t-il expliqué au Mail on Sunday. Le toit du véhicule chargé, Beatrice et Edo sillonnent les routes françaises ensoleillées. Le couple avait l'intention de ne pas partir en lune de miel, mais il a visiblement changé d'avis au dernier moment.