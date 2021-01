Charlotte de Turckheim divorcée 2 fois : "Je ne m'entends pas bien avec tous mes ex"

On oublie jamais rien, on vit avec. Mais ça, Charlotte de Turckheim s'en passerait bien ! La comédienne, qui a été mariée à trois reprises, aurait une sainte horreur de ses anciens amoureux. C'est ce qu'elle affirmait, en tout cas, dans une interview accordée au magazine Télé Star il y a quelques années. "Je ne m'entends pas bien avec tous mes ex, seulement avec le père de mes filles, expliquait-elle. Avec les autres, c'est la cata ! Je l'aime beaucoup et c'est le père de mes enfants, donc je me dois de le respecter."

Charlotte de Turckheim a épousé Jean-Noël Fenwick en 1975 alors qu'elle n'avait que 20 ans. Depuis 2012, c'est auprès de Zaman Hachemi, un dirigeant de parking, frère de son amie romancière Chékéba Hachemi, qu'elle file le parfait amour. Mais celui qui lui a offert les trois plus grands bonheurs de sa vie, c'est Jean-Marc Piaton, le papa de la comédienne Julia Piaton (35 ans), de Clara (34 ans) et de Johanna (29 ans). S'ils ont conservé une jolie relation, l'actrice ne pleure pas vraiment leur séparation.

Divorcer, c'est ce qu'on peut souhaiter de mieux à une femme

En 2014, dans une tribune rédigée pour le journal Le Parisien, Charlotte de Turckheim vantait effectivement les mérites incroyables du divorce, cette délivrance extraordinaire selon elle. "C'est ce qu'on peut souhaiter de mieux à une femme, s'amusait-elle. Quand vous divorcez et que vous vous retrouvez une semaine sur deux sans vos enfants, c'est la liberté absolue ! On vit comme une jeune fille : on sort, on fait la fête, on rentre quand on veut, on n'est soumise à aucune contrainte, aucun horaire. Après cinq toutes petites minutes de culpabilité, je peux vous dire que j'ai vraiment savouré ça."

Je suis tombée sur le mec le plus génial de la terre

Loin de vivre un quotidien frivole, Charlotte de Turckheim a trouvé l'amour, le bon, le stable avec Zaman Hachemi, qu'elle décrit comme étant son diamétral opposé, lui qui jouait au cerf-volant en Afghanistan, petit, pendant qu'elle valsait dans les rallyes mondains. Impossible, d'ailleurs, que cette histoire finisse en eau de boudin et que la comédienne finisse par haïr son partenaire, comme elle en a l'habitude. Une chose est sûre : elle a trouvé le partenaire particulier qui manquait à sa vie. "Je suis une amoureuse, très amoureuse de mon mari, s'émerveillait-elle auprès de Télé Star. Je suis tombée sur le mec le plus génial de la terre, même si j'ai mis le temps ! J'ai une certitude : il n'y en aura pas d'autre après lui..."