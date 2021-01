Charlotte de Turckheim : Son histoire d'amour avec un célèbre homme politique "devenu horrible"

Le saviez-vous ? Le premier petit-ami de Charlotte de Turckheim n'était autre que Jean-Christophe Cambadélis ! La comédienne et réalisatrice a en effet connu une idylle avec l'ancien secrétaire du PS dans les années 1970. Elle était alors une jeune fille de 15 ans, vivant dans les beaux quartiers de Paris, et lui un militant d'extrême gauche de 19 ans. Après avoir été larguée soudainement, l'actrice estime aujourd'hui que la vie s'est chargée de la venger...

Leurs parents travaillant ensemble, Charlotte de Turckheim a rencontré Jean-Christophe Cambadélis lorsque celui-ci est venu camper dans son jardin du 16e arrondissement de Paris avec des copains. "Ils étaient ultra à gauche, trotskystes. Et moi, j'ai vu sortir de la tente du fond du jardin une espèce de bombasse ! Il était d'une beauté, vous ne pouvez pas imaginer", s'était-elle souvenue au micro d'Europe 1, en 2014. "Un trotskyste, dans le 16e, je n'en avais jamais vu ! On n'avait jamais vu ça avenue Victor-Hugo !"

L'humoriste et réalisatrice de Mince alors était "très amoureuse" : "J'ai adoré cet homme-là. C'était plus qu'une bombasse, c'était l'un des plus beaux mecs que j'ai jamais vus de ma vie. C'était une bombe", avait-elle confié en 2017, toujours au micro d'Europe 1. Une romance qui a duré "assez longtemps", avant que l'étudiant ne décide de rompre avec l'adolescente, alors qu'ils se rendaient en RER à une réunion trotskiste : "Au dernier moment, il s'est dit que ce n'était pas possible d'emmener une fille qui s'appelait Anne-Charlotte de Turckheim."

Maintenant, il veut juste sauver sa carrière

Bien des années plus tard, la comédienne n'a aucun regret, d'autant plus quand elle voit ce qu'est devenu son premier amour... "La vie s'est vengée pour moi, car je trouve qu'il est devenu horrible, Charlotte de Turckheim avait-elle commenté. Il est devenu un politicien, alors qu'il était passionné, il voulait sauver la France et sauver le monde, maintenant, il veut juste sauver sa carrière..." En 1975, l'actrice s'est mariée une première fois avec l'auteur et metteur en scène Jean-Noël Fenwick. Elle a ensuite fondé une famille avec Jean-Marc Piaton, en donnant naissance à trois filles : la comédienne Julia (née en 1985), Clara (1988) et Johanna (1991).

L'actrice qui apparaît dans la série Disparition inquiétante (France 2) a refait sa vie en 2012 en épousant Zaman Hachemi, réfugié politique afghan depuis les années 1980.