Charlotte de Turckheim "trop inquiète" pour sa fille Johanna, partie vivre en Haïti

Il est encore temps de profiter de l'été ! Charlotte de Turckheim, qui vient de publier Le dictionnaire de ma vie aux éditions Kero, se prélasse en Provence, à Eygalières, dans sa maison d'hôtes le Mas Notre Dame auprès de son mari Zaman. Un repos bien mérité... et un peu arrosé, puisqu'elle a accepté de jouer le jeu de l'interview Chin Chin du magazine Gala. L'occasion idéale pour s'épancher sur ses petites habitudes, ses inquiétudes pour le futur et notamment ses filles. C'est ce qu'elle a expliqué alors qu'elle faisait la liste des personnalités avec lesquelles elle rêverait de prendre un verre.

"J'aimerais bien avec Elon Musk car je le trouve complètement dément, explique Charlotte de Turckheim. J'aurais adoré avec Axel Kahn, je n'entends que des choses merveilleuses sur cet homme. Avec Coluche aussi pour savoir ce qu'il penserait et dirait du monde d'aujourd'hui. Et surtout avec ma fille Johanna car je suis trop inquiète. J'aimerais qu'elle revienne d'Haïti. Elle rentre dans un an." Et pour cause. Si l'on connaît très bien Julia Piaton, qui est comédienne comme sa maman, on en sait un peu moins à propos de la petite dernière de la sororité. Et pourtant, celle-ci a de grands projets en tête. Elle a un poste à l'ONU, au Programme alimentaire mondial, et c'est pourquoi elle s'est envolée à l'autre bout du monde.

Charlotte de Turckheim a été mariée à trois reprises. C'est son deuxième époux, Jean-Marc Piaton, qui est le père de ses trois filles Julia - née en 1985 -, Clara - 1998 - et Johanna -1991. Aujourd'hui, l'héroïne des Aristos est en couple avec Zaman Hachemi, le dirigeant d'une société de parking et frère de la romancière afghane Chékéba Hachemi, également maître cocktails au sein du Mas Notre Dame. "Je suis une amoureuse, très amoureuse de mon mari, racontait-elle au magazine Télé Star. Je suis tombée sur le mec le plus génial de la terre, même si j'ai mis le temps ! J'ai une certitude : il n'y en aura pas d'autre après lui..."

