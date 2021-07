Charlotte de Turckheim : Qui est Jean-Marc Piaton, le père de ses trois filles ?

Le divorce, "c'est ce qu'on peut souhaiter de mieux à une femme", confiait Charlotte de Turckheim en 2014 dans les colonnes du Parisien. L'actrice avait connu ce genre de séparation lorsqu'elle a rompu avec le père de ses trois filles, le professionnel du design Jean-Marc Piaton. La populaire comédienne, humoriste et réalisatrice a vécu une véritable libération lors de son divorce, malgré les bons moments passés à deux.

"Quand vous divorcez et que vous vous retrouvez une semaine sur deux sans vos enfants, c'est la liberté absolue ! On vit comme une jeune fille : on sort, on fait la fête, on rentre quand on veut, on n'est soumise à aucune contrainte, aucun horaire. Après cinq toutes petites minutes de culpabilité, je peux vous dire que j'ai vraiment savouré ça", relativisait Charlotte de Turckheim. Cependant, le père de ses filles Julia, Clara et Johanna a toujours gardé une place spéciale dans son coeur.

"Je ne m'entends pas bien avec tous mes ex, seulement avec le père de mes filles. Avec les autres, c'est la cata ! Je l'aime beaucoup et c'est le père de mes enfants, donc je me dois de le respecter", déclarait la comédienne de Mince alors ! auprès de Télé Star.

De son côté, Jean-Marc Piaton a refait sa vie avec la critique littéraire Olivia de Lamberterie. Ancien dirigeant du pôle design du groupe Euro RSCG Design, il a travaillé avec les plus grandes marques : Louis Vuitton, Christian Dior, Air France ou encore Total. Après avoir créé sa propre entreprise de conseil en image, il se spécialise dans la construction et l'aménagement naval. Il a également écrit How Sweet Marque avec Stéphane de Turckheim ainsi que l'ouvrage Design & Image de Marque.