Charlotte de Turckheim : "Ça m'emmerde !", son petit tacle envoyé à ses filles...

Charlotte de Turckheim publie un nouveau livre intitulé Le dictionnaire de ma vie (aux éditions Kero) et elle en faisait la promotion à l'invitation de l'animateur Yann Barthès, le 21 mai 2021 sur l'antenne de TMC. Sur le plateau de Quotidien elle a évoqué divers sujets dont son goût assumé de la bonne bouffe et des plats pas toujours légers. Le sujet de la nourriture a été l'occasion d'une petite pique à ses filles...

"Il parait que vos filles, elles vident votre frigo et elles mettent que des trucs vegan dedans. Et bio ?", a demandé l'animateur à la star du film Mince alors !, qui a confirmé. "Oui, oui. Quand elles arrivent chez moi... bon je suis obligée de vider avant maintenant ! Mais effectivement, elles bouffent très vegan, très sain, tout ça. Ça m'emmerde un peu quoi !", a-t-elle lâché. Mais Charlotte de Turckheim n'a pas hésité à tacler ses filles qui, selon elle, perdraient vite le plaisir de manger trois bricoles peu caloriques sur la balance et les hanches... "Mais petit à petit elles y reviennent. Au début, elles mangent de la salade... et puis après elles bouffent du gratin !", a-t-elle ajouté.

A 66 ans, Charlotte de Turckheim est la maman de trois grandes filles, nées de son mariage passé avec Jean-Marc Piaton : Julia (née en 1985 et devenue elle aussi actrice), Clara (née en 1988) et Johanna (1991). La star est désormais remariée à Zaman Hachemi, lui aussi papa d'une fille.

Dans Le dictionnaire de ma vie, Charlotte de Turckheim évoque d'ailleurs son combat entre gourmandise et minceur entre autres sujets. Le livre assure la promesse de découvrir "une femme aux multiples facettes, sensible, proche des autres, curieuse de tout" mais "aussi une Charlotte de Turckheim méconnue, indépendante, rebelle, engagée". Nul doute que la populaire artiste saura trouver ses lecteurs.