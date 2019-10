Charlotte Gainsbourg, Laetitia Casta et Ludivine Sagnier, stylées en Belgique

Venise, Deauville, Toronto... Comme les chanteurs en été, les acteurs font la tournée des festivals ! Cette semaine, Laetitia Casta, Charlotte Gainsbourg et Ludivine Sagnier ont participé à celui de Namur, en Belgique. Toutes les trois ont quitté Paris où se déroulait la Fashion Week, pour la Belgique où elles ont poursuivi leur défilé de looks.

L'édition 2019 du Festival international du film francophone de Namur (FIFF Namur) a commencé le vendredi 27 septembre. Charlotte Gainsbourg s'y est rendue le mardi 1er octobre. L'actrice de 48 ans a posé sur le photocall pour son nouveau film, Mon chien stupide (en salles le 30 octobre 2019), réalisé par son compagnon, Yvan Attal, et leur fils aîné Ben (22 ans).

Charlotte s'était sobrement vêtue pour l'occasion, avec un blazer noir, un top blanc, un jean et des bottines noires pour un look très Saint Laurent. Une semaine plus tôt, elle assistait justement au défilé prêt-à-porter printemps-été 2020 de la maison française.

Jeudi 3 octobre, Laetitia Casta et Ludivine Sagnier ont paradé sur le photocall du FIFF Namur 2019. La première défendait le film Le Milieu de l'horizon, au côté de son fils de fiction, Luc Bruchez, et de la réalisatrice Delphine Lehericey. Vêtue d'une combinaison en daim marron, l'actrice et top model de 41 ans s'est présentée à la presse pour participer à une conférence. Comme Charlotte Gainsbourg, Laetitia Casta avait été vue à la Fashion Week parisienne la semaine précédant son voyage à Namur. Elle s'était rendue aux défilés Christian Dior et Etam, le mardi 24 septembre. Ludivine Sagnier, quant à elle, était en Belgique pour La Forêt de mon père, dont elle partage l'affiche avec Léonie Souchaud. En pull gris à sequins, pantalon et souliers noirs, l'actrice a illuminé le photocall du festival de cinéma. Deux jours plus tôt, mardi 1er octobre, elle assistait au défilé de mode Miu Miu.