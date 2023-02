Charlotte Gainsbourg passée tout près de la mort : "Longue perdition" après un grave accident

La vie nous joue parfois des tours et le fait d'être l'une des célébrités les plus respectées dans le milieu du cinéma ne change rien. Charlotte Gainsbourg est bien placée pour le savoir puisque la comédienne de 51 ans est passée tout près du pire. A la fin des années 2000, la fille de Jane Birkin et Serge Gainsbourg a été victime d'un lourd accident de ski nautique, lui provoquant une grave hémorragie cérébrale. Si sur l'instant, cet épisode de sa vie n'a pas causé beaucoup de dégâts traumatiques, la suite s'est avérée plus difficile que prévu.

Dans le magazine Total Film, dans lequel elle donne une interview concernant la sortie du film The Pale Blue Eye de Scott Cooper, Charlotte Gainsbourg a fait référence à cet incident qui a failli lui coûter la vie. Et pas de doute, le fait qu'elle ait la chance de s'en sortir lui a fait voir les choses autrement : "Sur le moment, c'était fou, confesse-t-elle. Ça m'a fait réaliser que je n'étais pas si courageuse que je le croyais. Surtout après. [...] Sur le moment, quand j'ai dû me faire opérer, ça ne me faisait pas peur. C'est qu'après, une fois que j'ai réalisé ce qu'il s'était passé et que j'aurais pu mourir, que je suis entrée dans une période de longue perdition."

150 ml de sang dans la tête

Pour L'Équipe, Charlotte Gainsbourg était revenu sur les détails de son accident et le bilan médical qui en avait découlé : "C'était à l'été 2007 : tirée par un jet-ski qui allait trop vite, j'ai chuté et frappé l'eau qui, à partir d'une certaine vitesse, est aussi dure que du béton. Un vaisseau sanguin de mon cerveau avait rompu, sans que ce soit détecté à l'hôpital. J'ai saigné pendant un mois et demi sans le savoir, j'avais des migraines épouvantables. Ma soeur Kate m'avait alors conseillé de faire une IRM d'urgence. J'avais 150 ml de sang dans la tête, j'ai échappé de peu à la mort."

Fort heureusement, tout est rentré dans l'ordre pour Charlotte Gainsbourg. Et ce n'est autre que Lars Von Trier qui lui a permis de sortir la tête de l'eau : "Tourner Antichrist m'a énormément aidée parce que j'ai pu me concentrer sur autre chose que sur ce qu'il s'était passé et me consacrer corps et âme à ce projet prenant. C'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver." Après Yvan Attal et la naissance de leurs trois enfants : Ben, 25 ans, Alice, 20 ans et Jo, 11 ans...