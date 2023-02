Charlotte Gainsbourg présente June : photo craquante avec l'adorable bébé, l'actrice en pleine nostalgie

En plus d'être une formidable actrice, Charlotte Gainsbourg est la mère de trois enfants : le comédien Ben (25 ans), Alice (20 ans) et Jo (11 ans). Ils sont tous nés de sa relation avec l'acteur Yvan Attal. La fille de Jane Birkin est très fière et très attachée à sa progéniture. C'est donc avec beaucoup de tristesse qu'elle a vu ses deux grands quitter le cocon familial. "Je l'ai vécu, je le vis et je vais le vivre. Ma fille du milieu est en train de partir. Enfin, elle est partie, revenue... Quand un enfant quitte la maison, c'est tout un équilibre qu'il faut repenser", confiait-elle au Parisien en mai dernier.

C'est donc, sans doute avec une certaine nostalgie, que la comédienne de 51 ans a posé avec un nouveau-né, ce vendredi 10 février 2023 sur son compte Instagram. Un adorable bébé prénommé "June", qui a pour maman la top model australien Alexandra Agoston, une amie de l'actrice. Sur ce cliché en noir et blanc, Charlotte Gainsbourg a le nourrisson blotti contre elle. Une tendre photo, qu'elle a publiée dans sa story, alors qu'elle semble se trouver actuellement à l'étranger.

J'ai l'impression de faire plein de conneries

Pour rappel, Charlotte Gainsbourg s'est déjà confiée à plusieurs reprises sur son rôle de mère. "J'ai l'impression de faire plein de conneries et je ne vois pas comment une mère peut se dire 'bonne'. Sauf, peut-être, avec les bébés : moi en tout cas, c'est instinctif. Mais ensuite, dès qu'ils grandissent, je suis tentée d'être dans l'analyse, et c'est là que je commence à me juger et à me faire des reproches", avait-elle notamment déclaré dans les pages de Psychologies Magazine il y a quelques années, lorsque ses enfants étaient encore petits.

"Je n'ai pas de grands principes d'éducation, je ne suis pas sûre de ne pas me planter. Je me fie souvent à Yvan pour son côté rigoureux, chez moi, c'est plus instinctif. Les enfants, il faut apprendre à se passer d'eux, les voir partir est difficile", révélait-elle, cette-fois-ci pour Marie-Claire. Plus récemment (le 2 janvier dernier), dans une interview croisée avec sa mère Jane Birkin pour le Journal du dimanche, elle estimait n'avoir pas su "cadrer" ses enfants. Des propos durs à l'égard d'elle-même, mais qui en disent long sur sa lucidité et sa sincérité.