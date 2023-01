"Ma femme n'avait plus envie de baiser avec moi !" : Yvan Attal cash sur le dégoût de Charlotte, après un changement physique...

Yvan Attal, qui fête ses 58 ans ce mercredi 4 janvier, semble épanoui dans son couple avec Charlotte Gainsbourg. Mais tout n'a pas toujours été tout rose entre eux. Notamment lorsque l'acteur décrochait l'un des rôles principaux dans le drame Rapt, réalisé par Lucas Belvaux. Car pour rentrer parfaitement dans la peau de son personnage, il avait perdu près de 20 kilos.

"Je ne mangeais pratiquement rien, je n'avais plus d'énergie", avait-il déjà confié à nos confrères de Première. Une transformation physique impressionnante, qui avait notamment eu des répercussions sur sa vie sexuelle : "Je me suis rendu compte que l'image flatteuse que j'avais de moi n'existait que dans ma tête. Et surtout pas dans celle de ma femme qui n'avait plus envie de baiser avec moi !".

Entre la dépression et l'euphorie

Une période difficile pour lui, puisqu'il était plongé dans uns spirale infernale : "Avant le tournage, (...), je n'avais plus de vie sociale, je ne prenais plus mes repas à table en famille, je me faisais ma tambouille tout seul dans mon coin, à peser chaque grain de riz. Je suis devenu irritable, incapable d'assurer un rendez-vous, alors je ne sortais plus de chez moi. Cette perte de poids nécessaire m'a totalement isolé. J'étais entre la dépression et l'euphorie". Un entretien qu'il concluait toutefois en expliquant se sentir désormais bien dans sa peau : 'Je me plais assez. Je ne veux pas redevenir gros".

Et depuis, tout semble également être rentré dans l'ordre entre lui et la fille de Jane Birkin. L'actrice de 51 ans se confiait d'ailleurs sur son couple le 13 novembre dernier pour le Sunday Times, expliquant notamment qu'elle vivait au jour le jour avec son compagnon, ce qui peut éventuellement justifier le fait qu'ils n'ont toujours pas scellé leur union : "On ne s'est jamais marié, et on n'a aucune idée de ce qui va arriver la semaine prochaine. Je croise juste les doigts en espérant que tout aille bien. C'est peut-être ça le secret d'un couple qui dure l'espoir." À noter que les deux tourtereaux sont parents ensemble de trois enfants : Ben (25 ans), Alice (20 ans) et Jo (11 ans).