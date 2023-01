Diaporama : "Ma femme n'avait plus envie de baiser avec moi !" : Yvan Attal cash sur le dégoût de Charlotte, après un changement physique...

Yvan Attal, Charlotte Gainsbourg - Photocall de la 10ème édition du "Global Gift Gala 2022" au Four Seasons Hotel George V à Paris. © Christophe Aubert via Bestimage © BestImage, Christophe Aubert

Yvan Attal et sa compagne Charlotte Gainsbourg - Arrivées à la 10ème édition du "Global Gift Gala 2022" au Four Seasons Hotel George V à Paris le 19 novembre 2022. © Christophe Clovis / Bestimage © BestImage, Christophe Clovis

Yvan Attal, Charlotte Gainsbourg - Photocall de la 10ème édition du "Global Gift Gala 2022" au Four Seasons Hotel George V à Paris le 19 novembre 2022. © Christophe Aubert via Bestimage © BestImage, Christophe Aubert

Yvan Attal - Photocall de la 10ème édition du "Global Gift Gala 2022" au Four Seasons Hotel George V à Paris le 19 novembre 2022. © Christophe Aubert via Bestimage © BestImage, Christophe Aubert

14 / 15