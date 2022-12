Charlotte Gainsbourg en famille, son fils Ben Attal dévoile des photos intimes avec ses petites soeurs

Ben Attal a fêté ses 25 ans en cette année 2022. Il connaît la réussite sur le plan professionnel puisqu'il a récemment été salué pour le premier rôle du dernier long-métrage de son père, Les Choses humaines, et qu'il a également joué dans le premier film de Sandrine Kiberlain en tant que réalisatrice, Une jeune fille qui va bien.

C'est également le cas du côté de sa vie sentimentale puisque le jeune homme est en couple avec Jordane Crantelle, une ex du regretté Gaspard Ulliel, et semble plus amoureux que jamais. La passion continue entre eux au fil des semaines.

Une famille pleine de réussite

Charlotte Gainsbourg, fille de Serge Gainsbourg et Jane Birkin, et Yvan Attal, acteur et réalisateur reconnu, forment l'un des couples les plus emblématique du cinéma français - bien que Charlotte jouisse aussi d'un succès critique et populaire dans le domaine musical.

Ensemble, ils ont fondé une famille et ont donné naissance à trois beaux enfants qui leur ressemblent beaucoup. Ben donc qui est né en 1997, mais aussi Alice qui est elle née en 2022. Aujourd'hui âgée de 20 ans, elle vit son rêve américain du côté de New York.

Enfin, la petite dernière, Jo Attal, est née en 2011. Nul doute qu'elle saura profiter de ce contexte familial épanoui pour se lancer pleinement dans de beaux projets ambitieux, à l'image de son grand frère et de sa grande soeur, mais aussi de ses parents.