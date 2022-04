Charlotte Gainsbourg, son rapport compliqué à la notoriété : "Je ne le vis pas très bien..."

Charlotte Gainsbourg a pu puiser dans sa propre expérience pour travailler le personnage de Claire, la psy référente qu'elle incarne dans la saison 2 de la série En Thérapie, auprès de Frédéric Pierrot. Depuis qu'elle a 18 ans, l'artiste fait usage de la psychanalyse : un long chemin, loin d'être tranquille, qui ne ressemble pas tout à celui de la fiction signée Eric Toledano, Olivier Nakache et Laetitia Gonzalez... mais qui lui a été bien utile.

Ce n'est un secret pour personne, Charlotte Gainsbourg a vécu de nombreux drames dans sa vie. Voilà qui explique qu'elle ait fini par se rendre dans un cabinet. "Une succession de difficultés, de la peine de coeur, la mort de mon père très jeune, résume-t-elle dans les colonnes de TV Magazine. Un parcours de vie un peu comme tout le monde mais je ne m'en débrouillais pas très bien. J'ai eu la chance d'avoir un psy incroyable ! C'était davantage un soutien qu'un travail sur moi-même. Je n'ai d'ailleurs jamais fait d'analyse."

Ce n'est pas un hasard si je suis partie à New York

Faire partie d'un des clans les plus puissants de notre patrimoine n'a pas que des avantages. Tous les français connaissent les différentes branches de son arbre généalogique et suivent l'évolution de Charlotte Gainsbourg, comme celle de Lou Doillon, Jane Birkin ou Lulu Gainsbourg. "Je ne le vis pas très bien mais je m'en accommode, assure-t-elle. Ce n'est pas un hasard si je suis partie à New York pendant six ans. Ma soeur venait de mourir. Je n'y arrivais plus... C'était pour moi la seule solution. J'ai découvert là-bas ce que c'était de vivre dans l'anonymat, d'avoir un rapport normal aux autres."

Mon père avait raison...

Connue très tôt, notamment en collaborant avec Serge Gainsbourg, Charlotte a voulu fuir les différents aspects de la célébrité. Aujourd'hui, elle apprécie davantage ses contours, tout en conservant une certaine distance avec son public. "Une fois, plus jeune, je faisais la gueule parce qu'on m'avait demandé un autographe et mon père m'a dit très sérieusement : 'Tu verras, le jour où ça ne t'arrivera plus, tu le regretteras !', se souvient-elle. Il avait raison, c'est un grand plaisir d'être reconnue, appréciée. Mais avoir toujours à parler de mes parents, en étant polie, souriant, par respect de l'amour que les gens leur portent, c'est compliqué..."

Retrouvez l'interview intégrale de Charlotte Gainsbourg dans TV Magazine du 3 avril 2022.