Charlotte Le Bon rayonnante en velours sur le tapis rose de Canneséries

Canneséries, ça continue. La saison 3 du festival cannois se poursuit avec un nouveau défilé de personnalités, venues défendre leurs productions. Alors qu'hier, Chloé Jouannet venait assurer la promotion de Derby Girl, Charlotte Le Bon est apparue plus rayonnante que jamais sur le tapis rose de l'événement de la série. Elle était venue incarner la série Cheyenne et Lola (OCS Originals), une fiction western inspirée du film Thelma et Louise, pleine de rebondissements.

Vêtue d'une longue combinaison de satin noir, Charlotte Le Bon était splendide sur le tapis rose. Pour ce cinquième jour de compétition, il y avait du monde dans le palais des festivals. Veerle Baetens, également au casting de la série, était présente. Elle posait à côté de ses compères, Stephen Di Tordo, l'auteure Sophie-Marie Larrouy et Eshref Reybrouck.

D'autres acteurs et personnalité des fictions étaient présents sur le tapis rose de Canneséries, notamment Fanny Herrero, Laetitia Eido, Randy Kerber, Caroline Proust, Amir Chamdin, Sofia Karemyr, Anna Bjork, Anna Wallmark, Molly Hartleb, Teresa Allden Willey, Halina Reijn, Alexander Eik, Marianne Sand, Silje Hopland Eik, Eva Kabuya, Sofia Alaoui ou encore Denis O'Hare.

Une partie du casting de l'excellente série Dix pour cent (France 2) était là une fois de plus. On dénombrait Marc Fitoussi Harold Valentin, Nicolas Maury, Aurélien Larger, Marc Fitoussi, Dominique Besnehard, Antoine Garceau, mais aussi Grégory Montel. Roxane Mesquida, membre du jury, a également posé face aux photographes.