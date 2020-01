Charlotte Pirroni enceinte de Florian Thauvin : elle se confie sur sa grossesse

Enceinte de huit mois, la belle Charlotte Pirroni, deuxième dauphine de Miss France 2015, s'apprête à accueillir son tout premier enfant, fruit de son amour pour Florian Thauvin, footballeur de l'Olympique de Marseille. Bientôt à terme, la future maman compte les derniers jours qui la sépare de cette rencontre tant attendue. Sur Instagram, comme beaucoup d'autres mamans, elle s'est prêtée au jeu des questions/réponses.

Jusqu'à maintenant, les amoureux ont gardé le secret sur le sexe du bébé : "Je ne souhaite pas spécialement le dire avant l'accouchement", a avoué la jeune femme de 26 ans. Pour les curieux, il faudra donc attendre encore un peu... et ce sera pareil pour le prénom : "Nous l'avons depuis longtemps et on l'adore...", a ajouté mystérieusement Charlotte Pirroni.

Si l'on demande à l'ancienne Miss Côte d'Azur 2014 quelle est le plus gros désagrément auquel elle a dû faire face durant sa grossesse, elle répond sans hésitation le mal de dos : "J'en avais déjà avant de tomber enceinte, mais celui de la grossesse... assez douloureux quand même. Très honnêtement j'ai eu beaucoup de chance, une très belle grossesse. Très mal au dos par contre, beaucoup de fatigue et un très bon appétit", a affirmé celle qui a pris 15 kilos en tout.

Même si Charlotte Pirroni admet avoir un peu d'angoisse à l'approche de l'accouchement, elle ne cache pas son impatience, notamment parce que selon elle, "le dernier mois n'est vraiment pas une partie de plaisir".

En attendant la délivrance, prévue pour le mois de février, la belle se repose à son domicile et ne cesse de clamer son amour pour le futur papa de son enfant : "Tu étais une évidence pour moi, mais ce qui nous arrive aujourd'hui l'est encore plus ! Tu seras un merveilleux papa je le sais, et nous serons une belle petite famille. Je te remercie d'être l'homme merveilleux que tu es, l'homme que j'aime, et le papa formidable que tu seras. Je t'aime mon amour de ma vie", avait-elle écrit le jour de l'annonce de sa grossesse.