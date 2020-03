Charlotte Valandrey : Avant Demain nous appartient, elle "gagnait mieux sa vie"

Depuis 2017, Charlotte Valandrey a rejoint le casting de la série à succès de TF1 Demain nous appartient. Elle y incarne la juge Laurence Moiret et a ainsi pu renouer avec la télévision dix ans après ses dernières apparitions. Mardi 10 mars 2020, la comédienne de 51 ans était invitée à évoquer sa carrière sur le plateau de L'Instant De Luxe sur Non Stop People.

La jolie brune en a profité pour révéler son salaire dans la fiction portée par Ingrid Chauvin. "Je ne touche pas une somme faramineuse", explique-t-elle d'entrée. Et de préciser le processus de paiement : "On est payé par jour et il y a des minimums garantis par mois. Moi j'ai un minimum de 4 [mille euros, NDLR] par mois." Toutefois, ce prix plus que correct dépend de sa présence à l'écran comme elle le souligne ensuite. "À peu près par mois, mais il faut les faire. Si vous ne faites pas vos quatre jours, vous n'êtes pas payé... Donc si j'y suis plus, je suis payée un peu plus. Si vous travaillez tous les jours... Au début, j'avais 8 000 euros par mois", se souvient-elle. Une sacrée différence qui s'explique par le manque de scènes proposées à Charlotte Valandrey dans la peau de la juge Moiret par la production de Demain nous appartient. Une situation que la principale intéressée regrette quelque peu. "On me voit beaucoup moins... Ça ne m'appartient pas. Moi, je suis disponible, donc ça ne m'appartient pas", a-t-elle déclaré.

Il faut dire que Charlotte Valandrey avait l'habitude d'être la star des séries dans les années 90 et début des années 2000. Souvenez-vous, la chanteuse a fait ses preuves dans Les Cordier, juge et flic. Et à cette époque, elle l'assure, elle "gagnait beaucoup mieux (sa) vie." "Je gagnais 3 000 euros par jour, j'avais un minimum garanti assez élevé", indique-t-elle avec toujours autant de transparence.