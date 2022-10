Charlotte Valandrey : Qui est le père de sa fille Tara, "toujours très présent" pour elle avant son décès ?

Lorsqu'en 1999, ils se rencontrent pour la première fois, c'est un coup de foudre : entre Charlotte Valandrey et Arthur Lecaisne, le courant passe fort. Tout va très vite, d'ailleurs, puisque l'actrice épouse son prince charmant la même année, avant d'accueillir leur petite Tara en 2000. Une belle histoire qui va se gâter les années suivantes, puisque tous les deux prennent la décision de se séparer en 2002 avant un divorce en 2003.

Et les ennuis ne s'arrêtent pas là pour la comédienne : séropositive depuis ses 18 ans, elle sent que son coeur devient de plus en plus faible, fatigué de la trithérapie. Un moment difficile, pendant lequel elle perd 90% de ses capacités cardiaques, et pendant lequel son mari ne la lâchera pas. "Arthur et moi avons été mariés quatre ans. Durant ma maladie, mon époux a toujours été très présent. Nos routes se sont séparées après", avait-elle raconté.

Une rupture qui "a été douloureuse, mais nécessaire", selon la comédienne, et qui a permis notamment à son ex-mari de refaire sa vie. Aujourd'hui, celui-ci est papa de deux jeunes garçons, dont le dernier, prénommé Lazare, est né en 2020. Devenu auteur de livres de cuisine, il a pour projet de faire aimer son art même à ceux qui n'y connaissent pas grand-chose.

Mais surtout, Arthur Lecaisne doit désormais s'occuper seul de sa fille, très jeune, à seulement 21 ans, pour affronter un tel deuil. Heureusement, Charlotte Valandrey avait toute confiance en lui pour l'avenir de la jeune femme : "Aujourd'hui, nous entretenons de bonnes relations, avait-elle confié il y a peu. Il habite à 50 mètres de chez moi et s'occupe formidablement de Tara. L'essentiel, à mes yeux".

Ce jeudi, un hommage sera rendu à Charlotte Valandrey à Paris et Tara pourrait y faire une rare apparition, sûrement accompagnée de son papa, toujours derrière elle. Forte et digne lors des obsèques de sa mère, elle lui avait notamment rendu hommage devant un public très ému : "C'est la personne la plus forte que je connaissais, avec la plus grande rage de vivre. Sa liberté lui a enfin été rendue, son combat est enfin fini", avait-elle dit.