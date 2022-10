"Je sais, c'est dur ce que je dis..." : Charlotte Valandrey, ses mots difficiles à l'égard de sa fille Tara

La fille de la comédienne Charlotte Valandrey a fait part d'un hommage religieux public organisé à Paris ce 6 octobre 2022 en l'Église Saint François-Xavier dans le 7e arrondissement à la mémoire de sa maman qui nous a quittés au mois de juillet dernier. Elle n'avait pas survécu à sa dernière transplantation cardiaque et est décédée à l'âge de 53 ans.

Inhumée le 19 juillet à Pléneuf-Val-André dans les Côtes-d'Armor quelques jours après sa disparition, Charlotte Valandrey est décédée à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Ses proches se sont préparés à rendre un nouvel hommage à celle qui s'est tant battue contre la maladie et les problèmes de santé causés par son traitement contre le VIH.

En toute franchise, l'actrice révélée par Rouge baiser avait évoqué sa relation avec son enfant unique, Tara, née de son mariage avec Arthur Lecaisne en 1999, dans les pages du magazine Gala. Une interview qu'elle avait réalisée quatre mois avant sa mort pour la promotion de son livre Se réconcilier avec soi aux éditions Robert Laffont. Un article bouleversant au cours de laquelle la star de Demain nous appartient se préparait déjà à l'après pour sa fille. "Il m'est arrivé par le passé de toucher le fond et, dans ces moments-là, ma fille a été ma force." Mais lors de cet entretien, l'actrice se voulait franche sur la possibilité de ne pas survivre cette fois : "Si ça devait de nouveau arriver, j'y penserais bien sûr, mais quelque chose a changé... Si vraiment je ne voyais pas le bout du tunnel, ce n'est pas Tara qui me ferait rester ici... Je sais, c'est dur ce que je dis..."

Je n'ai pas été une maman comme les autres mamans

Des mots douloureux d'autant plus que le lien était très fort entre mère et fille, dès les tous premiers instants car elle a longtemps pensé ne pas pouvoir avoir d'enfants sans leur transmettre le VIH. Entre elles, une relation fusionnelle s'est vite installée, en dépit des absences de l'artiste que son bébé lui avait déjà reprochées : "Pendant dix ans, j'étais là bien sûr, mais j'étais trop prise par ce qui m'arrivait, je n'ai pas été une maman comme les autres mamans. Avec la mienne, j'avais le petit-déjeuner le matin, le déjeuner à midi, je ne mangeais jamais à la cantine. Ce sont des choses que je n'ai pas faites pour Tara." C'est auprès de son papa Jean-Pierre, de sa soeur Aude et de sa fille que Charlotte Valandrey est décédée, rejoignant dans les étoiles sa regrettée maman, Anne-Marie. Lors de ses obsèques, Tara avait déclaré : "C'est la personne la plus forte que je connaissais, avec la plus grande rage de vivre."