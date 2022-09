Mort de Charlotte Valandrey : après ses déchirantes obsèques, sa fille Tara fait une grande annonce

De battre, son coeur s'est arrêté. Le 13 juillet 2022, la comédienne Charlotte Valandrey est morte à l'âge de 53 ans, après une seconde greffe de coeur, une opération de la dernière chance réalisée alors qu'elle faisait face à de nouveaux problèmes de santé. Sa disparition a remis sous les projecteurs sa carrière d'actrice dans des films comme Rouge baiser ou dans les séries Les Cordier, juge et flic et Demain nous appartient, mais également son combat contre le sida, elle qui a été déclarée séropositive au VIH à 18 ans. Un hommage public lui sera consacré le 6 octobre 2022 à Paris, ont annoncé sa fille Tara et toute sa famille.

Inhumée à Pléneuf-Val-André dans les Côtes-d'Armor quelques jours après sa disparition, le 19 juillet, Charlotte Valandrey est décédée à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Sa fille Tara, née de son mariage avec Arthur Lecaisne en 1999, ainsi que toute sa famille ont décidé de lui organiser un hommage religieux le jeudi 6 octobre 2022 à 19h30 en l'Église Saint François-Xavier dans le 7e arrondissement parisien. Une mention importante est faite dans cette annonce, la possibilité de "faire un don pour la Fédération Française de Cardiologie à l'entrée de l'église où un livre d'hommage sera proposé".

Tara, 22 ans, s'est toujours faite discrète dans les médias. Rares sont les fois où mère et fille se sont affichées ensemble. La dernière apparition publique de Tara remonte à 2013 lors d'une remise de médaille au ministère de la Culture. Sur Instagram, on pouvait découvrir quelques attentions intimes et notamment un ultime poème bouleversant que l'artiste avait adressé à sa fille : "En 2000, je fus mère, tu m'a redonné la vie. Que ces mots à jamais remplissent nos silences. Qu'ils racontent à ton âme ce que je ne sais te dire. Qu'ils t'enlacent comme tes mots m'ont étreinte ce matin. 'La meilleure des mamans'. La plus belle des enfants. [...] Je serai dans un rire, dans un champ, jamais loin. Dans la nuit sous la pluie ou par un grand soleil. Appelle-moi ma Louloute, je ne dors pas, je veille. Aime comme je t'aime mon ange, mon paradis. Maman."