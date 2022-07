Mort de Charlotte Valandrey : sa fille Tara, 22 ans, lui ressemble énormément

Tout le monde pensait que Charlotte Valandrey allait s'en sortir. Elle était d'ailleurs la première. Fin mai, la comédienne postait une photo d'elle dans un lit d'hôpital déclarant qu'elle allait se faire plus absente des réseaux sociaux en raison de son hospitalisation pour une bonne cause : "Mon coeur est arrivé en bout de course et j'attends donc celui qui sera mon 3ème. Il peut arriver à tout moment. J'ai besoin de toutes vos ondes positives" déclarait-elle à ses abonnés, ravis de pouvoir l'accompagner, même virtuellement, dans cette lourde étape. Un nouveau coeur arrive, remplissant d'espoir Charlotte Valandrey. En vain. Ce mercredi 13 juillet, Charlotte Valandrey a tiré sa révérence à l'âge de 53 ans.

Si bon nombre d'artistes ayant croisé sa route ont fait part de leur chagrin en apprenant sa disparition, nul doute qu'elle est infime à côté de celle que doivent ressentir son papa, Jean-Pascal, toujours présent pour elle, et sa fille Tara, 22 ans, née de son mariage avec Arthur Lecaisne. Rares sont les fois où mère et fille se sont affichées ensemble. La dernière apparition publique de Tara remonte à 2013 lors d'une remise de médaille au ministère de la Culture. L'occasion de voir (déjà) à quel point elle avait hérité des traits de visage de sa maman.

Depuis, pas de sortie mère-fille mais des posts sur Instagram (voir diaporama) et une interview bouleversante de Charlotte Valandrey à Gala au cours de laquelle elle se confiait comme jamais sur leur relation. L'actrice révélait que Tara lui avait notamment reproché ses absences répétées, dues à son métier, quand elle était plus jeune : "Parfois, assez durement, elle me dit que j'ai dormi pendant dix ans. C'est vrai que je n'ai pas été comme les autres mamans qui préparent le petit-déjeuner, le déjeuner... Ces attentions-là, je ne les ai pas eues pour Tara. Mais j'ai toujours été présente quand elle en avait besoin" soufflait-elle.

Malgré cette longue parenthèse douloureuse, mère et fille ont réussi à garder les liens et à entretenir cette fusion jusqu'au bout. Tara Lecaisne ne s'est pas exprimée depuis la disparition de sa maman, qui lui avait adressé un ultime poème dévoilé sur Instagram : "En 2000, je fus mère, tu m'a redonné la vie. Que ces mots à jamais remplissent nos silences. Qu'ils racontent à ton âme ce que je ne sais te dire. Qu'ils t'enlacent comme tes mots m'ont étreinte ce matin. 'La meilleure des mamans'. La plus belle des enfants. [...] Toujours autour de toi, à ton cou, par tes mains. Je serai dans un rire, dans un champ, jamais loin. Dans la nuit sous la pluie ou par un grand soleil. Appelle-moi ma Louloute, je ne dors pas, je veille. Aime comme je t'aime mon ange, mon paradis." Poignant.