Diaporama : Mort de Charlotte Valandrey : sa fille Tara, 22 ans, lui ressemble énormément

Mort de Charlotte Valandrey : sa fille Tara, 22 ans, lui ressemble énormément

Charlotte Valandrey - Enregistrement de l'émission "Vivement Dimanche prochain", présentée par M.Drucker





Charlotte Valandrey en concert au bateau théâtre "Le Nez Rouge" à Paris le 1er juin 2018. En 2018, nouveau tournant dans sa carrière: en plus de la retrouver tous les soirs sur petit écran; On ne présente plus cette figure emblématique du cinéma et de la télévision française. Même David Bowie succomba à ses charmes au point d'en faire l'héroïne d'un de ses vidéos-clips... Charlotte a toujours baigné dans la musique et s'était promis de faire un jour, un album ! Ce jour est enfin arrivé pour notre plus grand bonheur ! Elle enregistre en ce moment même un EP de 5 titres qui sera bientôt disponible !

Charlotte Valandrey - Enregistrement de l'émission "CS Cohen" sur Radio J à Paris. Le 12 avril 2022





Charlotte Valandrey présente son livre "Chaque jour j'écoute battre mon coeur" qui sortira le 16 Mai aux éditions " Cherche midi ", Paris le 10 avril 2018.

Charlotte Valandrey a fêté son 50ème anniversaire lors de son concert au Zèbre de Belleville à Paris. Le 29 novembre 2018





Tara, la fille de Charlotte Valandray - Instagram

Charlotte Valandrey - People au photocall du nouveau spectacle Holiday on Ice "Supernova" au Dôme de Paris - Palais des Sports le 27 février 2020.





Tara, la fille de Charlotte Valandray - Instagram

Charlotte Valandrey - Soirée de présentation du clip du collectif "Seul Ensemble" au profit de la Maison des parents de l'hôpital Margency au Cirque Phénix de Paris le 12 décembre 2016. "SEUL ENSEMBLE" est un collectif de personnalités créé par Lorie Pester et Thierry Martino, Directeur de l'agence de Relations Publiques Successo. Tous deux ont imaginé ce collectif afin de sensibiliser l'opinion publique sur le besoin essentiel de l'enfant malade d'avoir un parent à ses côtés. L'objectif du collectif est de collecter des fonds pour la construction de la Maison des Parents de l'hôpital d'Enfants Margency. Cet établissement croix-rouge française dispose de 106 lits et accueille des enfants venus de toute la France et des DOM TOM. Afin de réunir les fonds nécessaires à la construction de la Maison des Parents, un clip-vidéo réalisé par Julien Seri a été tourné les 2, 3 et 4 novembre 2016 à Malakoff. Ce sera l'occasion de découvrir les visages de Medhi , Esther, Lylian, Léa, Odainga, Lucas et Carla, enfants de l'hôpital Margency qui s'exprimeront face aux personnalités en empruntant les mots de Jean-Jacques Goldman qui a signé le texte du poème baptisé "Malades".

Tara, la fille de Charlotte Valandray - Instagram

Charlotte Valandrey lors du photocall de la série "Demain nous appartient" lors du 58ème festival de Télévision de Monté-Carlo à Monaco le 16 juin 2018.

Charlotte Valandrey - Photocall de la série "Demain nous appartient" lors de la 19ème édition du Festival de la Fiction TV de la Rochelle, France, le 16 septembre 2017.

Charlotte Valandrey , portrait pris à Paris, le 22 mai 2014.

Charlotte Valandrey, son pere et sa fille Tara Paris le 10 avril 2013 Remise de la medaille de Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres par la Ministre de la Culture et de la Communication, au Ministere de la Culture.





Charlotte Valandrey durant un photocall pour la série "Demain nous appartient" dans le cadre du 58ème Festival de Télévision de Monte Carlo au Grimaldi Forum à Monaco le 16 juin 2018.

Charlotte Valandrey lors de l'enregistrement de l'émission "Les grands du rire"

Portrait de Charlotte Valandrey sur le tournage de l'émission "Les grands du rire"