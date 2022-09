Diaporama : Mort de Charlotte Valandrey : après ses déchirantes obsèques, sa fille Tara fait une grande annonce

1 / 25 Mort de Charlotte Valandrey : après ses déchirantes obsèques, sa fille Tara fait une grande annonce

2 / 25 Exclusif - Sa fille Tara et ses proches - Obsèques de Charlotte Valandrey en l'église de Pléneuf-Val-André en Bretagne © Purepeople DR

3 / 25 Portrait de Charlotte Valandrey, lors de l'enregistrement de l'émission "Chez Jordan". Le 4 avril 2022 © Cédric Perrin / Bestimage © Purepeople BestImage

4 / 25 Exclusif - Les obsèques de Charlotte Valandrey en l'église de Pléneuf-Val-André en Bretagne. Le 19 juillet 2022 © Purepeople DR

5 / 25 Exclusif - Jean-Pierre, le père de la défunte, et sa fille Aude - Obsèques de Charlotte Valandrey en l'église de Pléneuf-Val-André en Bretagne. Le 19 juillet 2022 © Purepeople DR

6 / 25 Exclusif - Jean-Pierre, le père de la défunte, et sa fille Aude - Obsèques de Charlotte Valandrey en l'église de Pléneuf-Val-André en Bretagne. Le 19 juillet 2022 © Purepeople DR

7 / 25 Charlotte Valandrey et sa fille Tara Paris le 10 avril 2013 Remise de la medaille de Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres par la Ministre de la Culture et de la Communication, au Ministere de la Culture. © Purepeople BestImage

8 / 25 Exclusif - Tara, fille de la défunte, et ses cousines - Obsèques de Charlotte Valandrey en l'église de Pléneuf-Val-André en Bretagne. Le 19 juillet 2022 © Purepeople DR

9 / 25 Charlotte Valandrey avec sa fille Tara en 2003 lors de la Nuit celtique au Stade de France © Purepeople BestImage

10 / 25 Charlotte Valandrey et sa fille Tara, entourees de son cousin Jean, sa soeur Aude, son pere et sa cousine Barbara Paris le 10 avril 2013 Remise de la medaille de Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres par la Ministre de la Culture et de la Communication, au Ministere de la Culture. © Purepeople BestImage

11 / 25 Exclusif - La famille et les proches - Sorties des obsèques de Charlotte Valandrey en l'église de Pléneuf-Val-André en Bretagne. Le 19 juillet 2022 © Purepeople DR

12 / 25 Exclusif - Tara (fille de la défunte) et ses cousines - Sorties des obsèques de Charlotte Valandrey en l'église de Pléneuf-Val-André en Bretagne. Le 19 juillet 2022

No Credit - Exclusive - No Web No Blog pour Belgique et Suisse © Purepeople BestImage

13 / 25 Exclusif - Tara (fille de la défunte) et ses cousines - Sorties des obsèques de Charlotte Valandrey en l'église de Pléneuf-Val-André en Bretagne. Le 19 juillet 2022 © Purepeople DR

14 / 25 Exclusif - Tara (fille de la défunte) - Sorties des obsèques de Charlotte Valandrey en l'église de Pléneuf-Val-André en Bretagne. Le 19 juillet 2022 © Purepeople DR

15 / 25 Exclusif - Dominique Besnehard, Jean-Pierre (père de la défunte) - Sorties des obsèques de Charlotte Valandrey en l'église de Pléneuf-Val-André en Bretagne. Le 19 juillet 2022 © Purepeople DR

16 / 25 Exclusif - La famille et les proches - Sorties des obsèques de Charlotte Valandrey en l'église de Pléneuf-Val-André en Bretagne. Le 19 juillet 2022

No Credit - Exclusive - No Web No Blog pour Belgique et Suisse © Purepeople DR

17 / 25 Exclusif - Maud Baecker, Patrick Rocca - Sorties des obsèques de Charlotte Valandrey en l'église de Pléneuf-Val-André en Bretagne. Le 19 juillet 2022 © Purepeople DR

18 / 25 Exclusif - Charlotte Valandrey - Enregistrement de l'émission "CS Cohen" sur Radio J à Paris. Le 12 avril 2022 © Jack Tribeca / Bestimage © Purepeople BestImage

19 / 25 Portrait de Charlotte Valandrey, lors de l'enregistrement de l'émission "Chez Jordan". Le 4 avril 2022 © Cédric Perrin / Bestimage © Purepeople BestImage

20 / 25 Archives - Portrait de Charlotte Valandrey en 1995 © Purepeople BestImage

21 / 25 Charlotte Valandrey, son pere et sa fille Tara Paris le 10 avril 2013 Remise de la medaille de Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres par la Ministre de la Culture et de la Communication, au Ministere de la Culture. © Purepeople BestImage

22 / 25 Exclusif - Rendez-vous avec Charlotte Valandrey le 4 mars 2020. © Cédric Perrin/Bestimage © Purepeople BestImage

23 / 25 Archive - Charlotte Valandrey 1987 © Purepeople BestImage

24 / 25 Archives - En France, à Paris, l'actrice Charlotte Valandrey posant en janvier 1993. © Purepeople BestImage