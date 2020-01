Chester Bennington (Linkin Park) : Sa veuve s'est remariée à une date symbolique

Plus de deux ans après le suicide de son mari, Talinda Ann Bentley a refait sa vie. Comme l'a rapporté le site américain TMZ le 5 janvier 2020, la veuve de Chester Bennington s'est remariée le 31 décembre 2019 à Hawaii, avec Michael Fredman, un pompier de Los Angeles. Une date symbolique puisqu'elle s'était également mariée un réveillon du Nouvel avec le chanteur de Linkin Park, en 2005.

La cérémonie s'est tenue mardi dernier au Turtle Bay Resort, un hôtel quatre étoiles de Kahuku, en présence de la famille et des amis des mariés. Parmi eux figuraient Tyler Lee (13 ans), ainsi que les jumelles Lilly et Lila (8 ans), les enfants de Talinda Ann Bentley et Chester Bennington. L'Américaine de 42 ans avait annoncé ses fiançailles en septembre dernier sur les réseaux sociaux : "Chère famille, je suis heureuse de vous annoncer mes fiançailles avec mon ange sur terre, Michael F. Je suis là pour vous dire que vous pouvez trouver l'amour après la tragédie. Que la mort d'une âme soeur ne signifie pas la vôtre, avait-elle affirmé sur Twitter et Instagram. Ma famille, mes amis et mes frères de Linkin Park l'ont accueilli à bras ouverts."