Chiara Mastroianni : Une adolescence détestée... sauf pour les garçons !

Alors qu'elle aurait pu rester dans l'ombre de ses parents, Catherine Deneuve et Marcello Mastroianni, elle a finalement réussi avec brio à se faire une place dans le monde du cinéma. Chiara Mastroianni a baigné dans cet univers depuis toute petite. L'occasion de revenir sur une vie marquée par des découvertes marquantes. Notamment étant plus jeune.

Interrogée par Elle, l'actrice a évoqué les films vus pendant son adolescence grâce, notamment, à sa célèbre maman "très cinéphile". Il faut dire qu'à la maison "le septième art était quelque chose d'important", ajoute-t-elle. elle cite alors un film marquant, Le Fleuve, de Renoir. Une manière aussi pour elle de souffler alors qu'elle a très mal vécue cette période. "J'ai eu une adolescence que je n'ai pas du tout aimée et qui, en plus, m'a semblé durer indéfiniment parce que j'ai longtemps traîné une forme de naïveté. Même physiquement. Quand j'étais petite, on m'avait mise dans une école Montessori, dont le principe était que l'enfant évolue à son propre rythme, mais ma mère a fini par s'inquiéter du rythme en question. Je suis un peu lente en tout", a-t-elle révélé.

En revanche, Chiara Mastroianni était une enfant précoce et active... quand il était question des garçons ! Évoquant le sujet de la première "pelle", elle a fait une réponse très drôle affirmant que c'était bien avant d'aller au cinéma. "Bien avant ça, ma pauvre amie ! J'avais des cousines italiennes, deux bombes de cinq ou six ans de plus que moi. Il y avait toujours le copain de la cousine qu'on aime bien et qui est plus grand. C'était les vacances en Italie...", a-t-elle raconté. Sera-t-elle aussi coulante avec ses enfants, Milo, né le 31 décembre 1996 (dont le père est le sculpteur Pierre Torreton) et Anna, née le 22 avril 2003 (fille de Benjamin Biolay) ?

Les confidences de l'actrice sont à lire dans ELLE, le 7 août 2020.