Chimène Badi : "8 jours horribles" à cause d'un homme, elle règle ses comptes

On l'avait un peu oubliée ces derniers mois mais la Covid-19 est bel et bien toujours présente. Au grand dam de tout le monde : Alicia de Mariés au premier regard mais aussi de Chimène Badi. L'artiste de 39 ans en a gros sur le coeur. Diagnostiquée positive, les derniers jours passés sont loin d'avoir été sans symptôme pour elle, bien au contraire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle s'est tenue loin des réseaux sociaux pour se reposer au maximum. Ce mercredi 12 octobre, elle a fait son grand retour sur Instagram. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle a regagné des forces et elle est même prête à en découdre.

Durant sa période de maladie, Chimène Badi en a bavé à en croire le récit qu'elle décrit dans sa story (voir diaporama ) : "Après 8 jours horribles, je reprends mes esprits et je vais pouvoir enfin retrouver une vie normale même si je me sens très fatiguée !! Je voudrais poser ça là ! Je n'ai pas envie de m'étaler, juste d'écrire ce que j'ai sur le coeur." Fâchée d'avoir autant souffert pendant la Covid-19, Chimène Badi en a profité pour lâcher une bombe et a fait comprendre qu'un homme lui avait refilé le virus en toute conscience sans se soucier des conséquences de son geste.

Si elle a gardé l'identité de son bourreau pour elle, Chimène Badi lui a fait part de ses quatre vérités devant tous ses abonnés sans se gêner : "Vous monsieur, présent lors d'un évènement dont je ne citerai pas le nom, où j'étais conviée pour une prestation, êtes venu en étant conscient que vous étiez positif à la Covid. De quel droit ????? À cause de vous j'ai dû annuler des moments importants pour ma carrière et reporter des spectacles."

Au-delà de ce contretemps qui lui a fait louper de belles opportunités, Chimène Badi a rappelé qu'elle avait vraiment eu une version assez poussée de la maladie : "Le pire, c'est l'état dans lequel j'ai été. J'ai été très malade, chaque jour un peu plus, on ne rigole pas avec cette merde de Covid ok ???!!! Quand on sait qu'on a le Covid, ON RESTE CHEZ SOI !!!" Un beau tirage de bretelles qui devrait servir de leçon.