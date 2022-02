Chimène Badi sexy en chemise et cuissardes face à Nolwenn Leroy, simple et élégante

En 1986, Daniel Balavoine est tragiquement décédé dans un accident d'hélicoptère lors d'un trajet Paris-Dakar. Le chanteur n'avait alors que 33 ans. Il laissait à l'époque derrière lui un fils âgé de deux ans, Jérémie, et sa compagne Corinne, alors enceinte d'un second enfant né quelques mois plus tard et prénommé Joana. Le 5 février dernier, Daniel Balavoine aurait fêté ses 70 ans. A cette occasion, France 3 lui a préparé un hommage ce vendredi 18 février avec l'émission Les 300 choeurs chantent les plus belles chansons de Daniel Balavoine.

Les artistes de toutes générations sont nombreux à avoir fait le déplacement en plateau pour réinterpréter ses plus grands tubes, de Mon fils ma bataille à Tous les cris les SOS en passant par L'Aziza. Les téléspectateurs pourront voir à l'oeuvre Soprano, Kendji Girac, Florent Pagny, Nolwenn Leroy, Vincent Niclo, Bénabar, Chimène Badi, Pascal Obispo, Hélène Ségara, Barbara Pravi, Julie Zenatti, Anggun, Anne Sila, Marina Kaye, Elsa Esnoult, Clément Albertini, Joyce Jonathan et Amaury Vassili. Ils chanteront accompagnés des plus belles chorales françaises, à savoir le Choeur de Pierre, Gospel pour 100 Voix, les Croches en choeur et le Choeur C4.

Chimène Badi, toujours aussi amincie, fera sans doute sensation avec son look sexy et minimaliste composé d'une chemise boyfriend et de cuissardes couleur beige. Elle rivalisera de beauté avec Nolwenn Leroy, plus décontractée dans un jean et la comédienne Elsa Esnoult, pouponnée dans une robe rose fuchsia. Anne Sila et Marina Kaye ont opté pour des tenues noires plus sobres mais tout aussi élégantes. (Voir notre diaporama).

A noter que Florent Pagny apparaîtra en grande forme sur la scène pour mettre à l'honneur la carrière de Daniel Balavoine, lui qui est atteint d'un cancer et actuellement en chimiothérapie. Samedi soir, il sera cette fois-ci à l'antenne sur TF1 pour le nouvel épisode de The Voice.