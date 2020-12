Chimène Badi, son choix de ne pas avoir d'enfants : "Je me suis demandé si j'étais normale"

Chimène Badi est une femme amoureuse qui a fait le choix de ne pas avoir d'enfant avec son compagnon Julien. Une décision évoquée avec Jarry dans son émission diffusée sur YouTube, le Jarry Show.

"Non je ne me vois pas maman. J'ai fait une chanson dans mon dernier album qui s'appelle Juste une femme. J'ai trouvé que c'était une chanson magnifique et comme ça reste quand même un sujet tabou aujourd'hui, j'ai voulu mettre cette chanson dans le disque. C'est pour toutes ces femmes qui se sentaient différentes", explique-t-elle d'entrée. Puis, elle chante quelques paroles de ce titre : "Le monde se réveille et je ne l'attends pas. Un nouveau jour se lève et pas de vide en moi . Il ne me manque rien ce n'est pas un enfer. Je suis juste une femme je ne suis pas une mère."

Ajoutant s'être demandée si elle "était normale", la chanteuse a précisé qu'elle était en mesure d'avoir des enfants si elle le désirait. "Mon fiancé et moi on est dans le même état d'esprit, chacun pour des raisons différentes. Moi ça ne m'appelle pas. (...) Je trouve que c'est merveilleux les combats de femmes qui veulent avoir des enfants. Je suis là et je les accompagne il n'y a aucun souci mais je pense que c'est aussi important d'entendre celles qui disent : 'Je suis désolée, je ne le ressens pas, ça ne m'appelle pas'", a-t-elle ajouté.

Femme accomplie sans la maternité, Chimène Badi précise ensuite aimer les enfants et être "une tatie et une marraine hyper heureuse". Elle comble d'ailleurs ses neveux "d'amour de joie et de bonheur". Enfin, la star qui "revendique la liberté d'être qui on veut et de faire ce que l'on veut", conclut : "Je fais partie de ces nanas qui sont comme ça et c'est la vie."

Ses propos ont beaucoup touché Jarry qui a expliqué avoir pour sa part "fait le chemin inverse". L'humoriste est papa de deux enfants, nés par GPA à l'étranger.

Il y a quelques jours, la chanteuse de 38 ans avait déjà abordé le sujet pour Non Stop People : "C'est un sujet encore tabou, complexe à aborder. J'ai pensé à toutes les femmes qui étaient comme moi. Les femmes qui se battent pour avoir des enfants, je les comprends très bien. Mais je fais partie de celles qui n'en ressentent pas le besoin et j'avais juste envie de dire que ce n'est pas grave et que pour autant, on peut être une femme accomplie."

L'émission du Jarry Show avec Chimène Badi est à retrouver en intégralité sur YouTube.