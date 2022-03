Chloé Cherry, du porno à Euphoria : elle garde des séquelles de son passage dans l'industrie du X !

L'actrice Chloé Cherry, récemment vu dans le show phénomène Euphoria aux côtés de Zendaya , a avoué avoir lutté contre des problèmes de santé mentale.

En effet, la jeune femme a reconnu s'est remise d'un trouble de l'alimentation grâce à l'aide de professionnels de santé. Par ailleurs, elle estime que ce trouble s'est développé pendant son passage dans l'industrie du porno. Cette déclaration est une manière pour la comédienne de mettre en garde contre les diktats liés à la minceur.

Aussi, Chloé Cherry a expliqué dans le Podcast Call her daddy qu'elle ne s'était jamais senti grosse jusqu'à ce qu'elle rencontre un agent du milieu de la pornographie. "Tout a commencé quand cet agent que j'avais quand j'étais dans le porno m'a dit, face à face, une fois que j'étais grosse" s'est souvenue la jeune femme devant l'animateur Alex Cooper. "Il m'a dit 'tout le monde dit que tu es grosse' et que le moyen le plus rapide de perdre du poids est de ne pas manger. Alors je me suis dit 'qu'est ce que c'est que ce bordel'" confiait-elle. La comédienne a poursuivi en expliquant "qu'à partir de là, ça s'est transformé en trouble de l'alimentation parce que je [elle] était jeune à l'époque. Il m'a dit ça quand j'avais 18 ans, et c'était tellement bizarre parce que personne de toute ma vie ne m'avait jamais dit que j'étais grosse et que c'est devenu une obsession"

Apres avoir adopté un régime dangereux de 200 calories, la jeune femme a retrouvé la confiance en côtoyant des professionnels de santé et en parlant à des amis. "Pour m'en sortir, il m'a fallu beaucoup de temps et m'ouvrir à mes amis. S'ouvrir sur ce sujet à soudain fait tomber toutes les barrières" a expliqué Chloé Cherry. "On peut décider d'être bien dans sa peau car personne ne le fera pour toi" a déclaré la comédienne qui aujourd'hui se sent renaître.