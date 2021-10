Chloé Jouannet topless, la fille d'Alexandra Lamy ne cache (presque) rien !

En guise de légende, Chloé Jouannet a utilisé deux émojis câlins. Ce qui signifie qu'elle pourrait profiter de l'instant présent, à nouveau, avec son chéri. La comédienne, fille d'Alexandra Lamy et Thomas Jouannet, a officialisé sa relation avec Sandor Funtek en octobre 2020... et ne cache plus rien de leur amour depuis. Il faut croire que leur passion pour le septième art les a rapprochés. Sandor est fils de deux comédiens et a débuté, sur le petit écran, dans le téléfilm de Josée Dayan, Mourir d'aimer, en 2009. Il a également joué dans la Palme d'Or d'Abdellatif Kechiche, La vie d'Adèle, avec Adèle Exarchopoulos et Léa Seydoux, ainsi que dans celle de Jacques Audiard, Dheepan.