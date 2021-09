Chloé Jouannet divine en vacances : la fille d'Alexandra Lamy fait tomber le haut

Après avoir dévoilé sur son compte Instagram, le 11 septembre 2021, une tendre photo aux côtés de son chéri, Sandor Funtek, Chloé Jouannet profite encore de son séjour en Grèce. Entre les repas en amoureux au bord de la Méditerranée et les paysages à couper le souffle, la fille d'Alexandra Lamy et de Thomas Jouannet passe indéniablement de très bonnes vacances.

Et sur son compte Instagram, lundi 13 septembre 2021, la jeune comédienne a partagé un nouvel aperçu de son passage en Grèce. Assise au bord de la mer, Chloé Jouannet s'est montrée de dos, en bikini et topless. Une belle photo en noir et blanc que son amoureux a sûrement capturé et qui marque cependant la fin de son séjour sur l'île de Syros. Une petite escapade pour le couple hors de l'agitation parisienne.

La dernière en date remontait au mois de mars dernier, où les deux amoureux se sont octroyé un petit séjour à l'hôtel Les jardins du Faubourg situé dans le 8e arrondissement de Paris. Une fois sur place, cette dernière avait filmé sa chambre dans laquelle les internautes ont pu découvrir un coeur de pétales de roses rouges disposés sur le sol. Une jolie attention réalisée non pas par l'acteur de 30 ans mais par le personnel de l'hôtel.

Très proche de sa famille, l'héroïne de la série Derby Girl diffusée sur France TV.slash, passe la plupart de son temps aux côtés des personnes qu'elle aime. Lorsqu'elle ne soutient pas son chéri sur les tapis rouge, elle s'accorde parfois un moment privilégié aux côtés de sa maman. En août dernier, les deux femmes ont été aperçues dans le très chic 16ème arrondissement de Paris à l'hôtel Brach. Les deux jolies blondes ont passé une journée spéciale détente elles ont pu profiter d'un beau moment de détente au spa. Un week-end que l'actrice emblématique de la série Un garçon, une fille avait diffusé sur ses réseaux sociaux. "Week-end avec ma fille", avait indiqué Alexandra Lamy, fière.