Alexandra Lamy et Chloé Jouannet en vacances : Jacuzzi et champagne à Paris

Dormir dans une chambre confortable avec une vue sur la Tour Eiffel, se prélasser dans un jacuzzi chaud avec une coupe de champagne et déguster des mets raffinés dans l'un des hôtels spa les plus réputés de la capitale, tel est le crédo d'Alexandra Lamy et de Chloé Jouannet qui se sont offert un week-end entre filles bien mérité !

Rien de tel qu'un petit week-end spa entre filles pour se détendre et passer du bon temps. Parties toutes les deux à l'Hôtel Brach situé dans le très luxueux 16ème arrondissement de Paris, Alexandra Lamy et Chloé Jouannet ont pu s'offrir une parenthèse de douceur et de bien-être en famille. "Week-end avec ma fille" écrit l'ancienne actrice de la série Un gars, une fille en légende d'une photographie avec sa douce Chloé (fruit de son union avec Thomas Jouannet. Fans des deux blondes, les internautes ont vite commenté la publication de la comédienne, soulignant à quel point leur ressemblance était troublante et magique. "Magnifiques toutes les deux", "Belle de mère en fille", "Vous êtes superbes !!", "Au top les filles, Chloé est votre portrait craché", "Canonissimes", "J'adore cet hôtel. Passez un très bon moment toutes les deux" peut-on lire en commentaires.

Séjournant dans une suite disposant d'un énorme jacuzzi sur la terrasse, mère et fille ont pu profiter d'un long bain chaud en extérieur tout en admirant une magnifique vue sur la Tour Eiffel et en savourant de délicieuses coupes de champagne fraîches. Des instants privilégiés que l'ex de Jean Dujardin et sa fille n'ont pas hésité à partager dans leurs stories Instagram. Dimanche matin, la chérie de Sandor Funtek a partagé son petit déjeuner (alcoolisé) sur les réseaux sociaux. Sur le plateau de son repas matinal, on découvre une omelette gourmande accompagnée de nombreuses viennoiseries ainsi que d'un énorme verre de vin blanc glacé. "Boire au réveil une passion" écrit avec humour la jeune femme de 23 ans. Une chose est sûre, entre les "bulles" du jacuzzi et les "bulles" du champagne, Alexandra et sa fille vont pouvoir "buller" en toute sérénité.