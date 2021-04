Chloé (Top Chef 2021) plus jeune : une photo refait surface et elle a bien changé

Le 17 janvier 2019, Chloé Charles de son nom complet a partagé une rare photo d'elle plus jeune, datant d'il y a plusieurs années. En blouse blanche à manches retroussées de cuisinière dans une cuisine, la cheffe prend la pose fièrement. Si dans Top Chef 2021 elle s'affiche toujours coiffée en chignon – pour des raisons d'hygiène, certainement –, Chloé se dévoile les cheveux lâchés sur cette photo souvenir. La jeune femme à la silhouette plus affinée à l'époque arbore une coupe courte, et toujours son sourire XXL qui fait son charme.

"L'innocence #2008", écrit-elle en légende. Les internautes apprennent ainsi que ce cliché est vieux de 13 ans ! Et ils sont d'ailleurs plusieurs à réagir en commentaires, découvrant ainsi Chloé Charles en "baby chef" qu'ils considèrent comme "trop choute" !

"Et maintenant ?", se questionne un de ses followers. Eh bien, aujourd'hui la cheffe est une femme comblée. Elle est mariée à sa douce Gaëlle depuis mai 2019. Ensemble, le couple a accueilli un adorable bébé. En effet, en décembre 2020, Chloé annonçait la naissance de la petite Olga. Photos de mariage, de Gaëlle enceinte et de la bouille de leur petite fille se mêlent alors aux assiettes colorées et visiblement savoureuses sur Instagram !