Chloé (Top Chef) et sa femme Gaëlle font une grande annonce : nouvelle vie pour les heureuses mamans !

C'est donc bien un déménagement que le couple s'apprête à vivre. Pas d'autres informations à propos de ce nouveau cocon pour les heureuses mamans. Et si Gaëlle laisse éclater sa joie sur Instagram, de son côté Chloé Charles reste sur la réserve. Son compte Instagram est surtout rempli de ses belles assiettes colorées. Et entre deux réalisations culinaires, la jeune maman partage quelques photos de sa petite Olga. Pas de post pour célébrer publiquement le premier anniversaire de la fillette le 6 décembre 2021 mais l'ex-candidate de Top Chef prend la pose ce même jour tout sourire au côté d'Olga, sur le compte de son épouse. "1 an que tu es entrée dans nos vies et que tu les as bouleversé pour notre plus grand bonheur... 1 an que tu as rendu nos vies plus douces et plus belles... Je suis fière de toi, d'être maman, de notre famille et de mes deux femmes... Joyeux anniversaire Olga. Je vous aime fort toutes les deux !", écrit Gaëlle en légende.

Nul doute que dans cette nouvelle maison, le trio partagera de tendres moments complices et plein d'amour.