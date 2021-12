Chloé (Top Chef) et sa femme Gaëlle : photos de leur fille Olga qui fête son 1er anniversaire

Il y a déjà un an, Chloé Charles et sa femme Gaëlle ont reçu le plus beau des cadeaux, à savoir leur fille Olga. Elle est née le 6 décembre 2020 et ainsi, ce lundi, elle soufflé sa toute première bougie. Un instant que l'ancienne candidate de Top Chef (2021) a bien sûr immortalisé.

En story Instagram, elle partagé un cliché qui respire le bonheur sur lequel elle porte sa fille dans les bras et l'aide à souffler son gâteau avec la complicité de Gaëlle. "On nous avait prévenu, on voulait bien y croire mais ça va quand même un peu trop vite", a-t-elle commenté.

Gaëlle a de son côté posté une photo de l'enfant en train d'ouvrir un cadeau, qui n'est autre qu'une mini poêle de cuisine. C'est certain, Olga sera une future cheffe comme sa maman ! "1 an que tu es entrée dans nos vies et que tu les as bouleversé pour notre plus grand bonheur... 1 an que tu as rendu nos vies plus douces et plus belles... Je suis fière de toi, d'être maman, de notre famille et de mes deux femmes... Joyeux anniversaire Olga. Je vous aime fort toutes les deux", a légendé Gaëlle avec émotion.

Les internautes ont tous été attendris face à cette image, laissant une pluie de commentaires et exprimant leurs bons voeux pour la petite Olga.